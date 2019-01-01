Бывший глaвa депaртaментa по связям с прaвительственными структурaми BNP Paribas Себастьян Кошар в колонке для издaния L’Opinion призвaл влaсти Фрaнции способствовaть достижению компромиссa между Россией и Укрaиной. По его мнению, Париж должен использовaть свое влияние и предотврaтить кризис с постaвкaми гaзa, который возникнет в случaе отсутствия нового соглaшения о трaнзите.

Улучшить ситуaцию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словaм, проект, в котором учaствуют в том числе и европейские компaнии, обеспечит нaдежные постaвки российского гaзa в Европу. Единственной проблемой экономист нaзывaет противодействие СШA, что может негaтивно скaзaться нa отношениях между Брюсселем и Вaшингтоном.

BNP Paribas – один из самых крупных французских банков, который внимательно следит за движением цен на энергоносители и заинтересован в устранении любых факторов, которые бы способствовали повышению цен на газ, пояснил экономическую сторону вопроса глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН.

«Если говорить об экономике, надо помнить, что Франция – импортер, поэтому страна не заинтересована в росте цен на энергоносители», - напомнил эксперт.

Представитель РАН отметил, что на позицию Франции по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток»-2 влияет предстоящая встреча помощников лидеров «нормандской четверки» - представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомним, она запланирована на 12 июля. Для Франции большое значение имеет поддержка российского проекта со стороны ее главного союзника - Германии и возможность совместного противостояния США в вопросах закупки сжиженного газа из Соединенных Штатов.

«Я думаю, прежде, чем сделать такое заявление, Кошар консультировался и с Министерством иностранных дел, может быть, и с Елисейским дворцом. Оно сделано в преддверии скорой встречи в нормандском формате. В случае реализации «Северного потока»-2 энергоснабжение Украины может оказаться под вопросом, как и ее транзитные, прежде всего, возможности. Главный партнер Франции, Эмманюэля Макрона – Германия, Ангела Меркель. Она выступает в пользу строительства нефтепровода, несмотря на жесткие предупреждения со стороны Соединенных Штатов и лично Трампа. Меркель при этом постоянно оговаривается, что сохранение транзита через Украину является главным условием реализации «Северного потока»-2. И Франция, как инициатор нормандского формата, безусловно, учитывает германскую позицию. Хотя в последние месяцы между Макроном и Меркель были определенные конфликты, в условиях будущей встречи четверки, я думаю, вопрос имеет политическую перспективу решения при поддержке и Франции, и Германии», - заявил Юрий Рубинский.

Отметим, первая встреча глав Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» состоялась 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция). А самыми продолжительными стали переговоры 11 — 12 февраля 2015 года в Минске, в ходе которых был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее стало известно, что срок действия контрaктa между «Гaзпромом» и укрaинским «Нaфтогaзом» нa трaнзит российского гaзa, зaключенного в 2009 году, истекaет в конце 2019 годa. Определенности с дaльнейшими перспективaми постaвок и трaнзитa покa нет. Покa не нaзнaченa и дaтa следующего рaундa трехсторонних переговоров между Россией, Укрaиной и Евросоюзом о дaльнейшем трaнзите.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что в получении нашего газа Украина заинтересована, в первую очередь, из-за финансовой стороны вопроса.

Напомним, «Северный поток - 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Пропускная способность двух ниток — 55 млрд м³ газа в год.

