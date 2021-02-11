Германия объявила о намерении принять до 50 белорусских оппозиционеров
Германия может принять до 50 белорусских оппозиционеров и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.
Издание опубликовало официальный ответ МВД ФРГ на запрос депутата Бундестага от фракции "Союз-90"/"зеленые" Мануэля Саррацина относительно белорусских оппозиционеров. В МВД заявили, что договорились с МИД ФРГ о приеме "до 50 политически преследуемых лиц" вместе с их семьями.
Однако в ведомстве уточнили, что указывают примерное число белорусских граждан, которых может разместить Германия. Каждый отдельный случай будет рассматриваться отдельно.
Süddeutsche Zeitung передает, что для тех белорусских граждан, которые стали "жертвами пыток", а также для "преследуемых лиц и их ближайших родственников" будет упрощен визовый режим. Такие меры являются частью программы Германии по поддержке гражданского общества Белоруссии. Оппозиционерам будут предоставлены убежища и материальная помощь.
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