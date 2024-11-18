«Узнаем в апреле»: В Германии не ждут поставок Taurus Киеву при Шольце

«Да, это зависит только от позиции Шольца. Элиты, состоящие из сторонников зеленых и христианских демократов, основываются на превратной информации. Они видят Россию слабой страной, не способной противопоставить что-то серьезное. При этом они абсолютно преувеличивают военные возможности Украины. Этот неправильный анализ построен на "хотении", а не реальности. Я с трудом могу представить, что кто-то всерьез думает, что Киев может вернуть Донбасс или Крым, но еще встречаю людей, которые так думают. По их мнению, если бы немцы вооружили Киев не шлемами, а ракетами Taurus, Россия давно бы вывела все свои войска, и Украина бы победила. Здесь главенствует такой анализ ситуации на поле боя. В Москве говорят, что, если мы захотим, Европа почувствует, что Россия великая держава, а здесь думают совсем наоборот», - сказал Рар.

По его словам, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц в случае избрания может снять запрет на поставки дальнобойных ракет, но это не случится раньше апреля 2025 года.

«Общественное мнение здесь 50 на 50 и возможен вариант, что Шольц не будет переизбран. Я думаю, что если бы Мерц сегодня пришел к власти, то поставил бы это оружие Украине, но об этом мы узнаем только в апреле, на Пасху следующего года. Выборы у нас 23 февраля, потом весь март и половина апреля будут переговоры по коалиционному правительству, так что Шольц покинет свой пост не раньше середины апреля. До этого времени может очень многое произойти», - разъяснил политолог.

При этом Рар высказал мнение, что европейские политики боятся прихода в к власти в США Дональда Трампа, и экстренно хотят что-то успеть, поскольку не готовы смириться с военным поражением Украины.