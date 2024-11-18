«Узнаем в апреле»: В Германии не ждут поставок Taurus Киеву при Шольце
Политические оппоненты Шольца выпали из реальности и считают Россию слабой страной, однако Мерц не станет канцлером раньше середины апреля, сказал в эфире НСН Александр Рар.
Отказ Германии от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus связан исключительно с позицией канцлера Олафа Шольца, а другие политики считают Россию слабой страной, объяснил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
В правительстве Германии ранее заявили, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS не изменит позицию канцлера Шольца, неоднократно выступавшего против поставок Берлином Киеву ракет Taurus.
«Да, это зависит только от позиции Шольца. Элиты, состоящие из сторонников зеленых и христианских демократов, основываются на превратной информации. Они видят Россию слабой страной, не способной противопоставить что-то серьезное. При этом они абсолютно преувеличивают военные возможности Украины. Этот неправильный анализ построен на "хотении", а не реальности. Я с трудом могу представить, что кто-то всерьез думает, что Киев может вернуть Донбасс или Крым, но еще встречаю людей, которые так думают. По их мнению, если бы немцы вооружили Киев не шлемами, а ракетами Taurus, Россия давно бы вывела все свои войска, и Украина бы победила. Здесь главенствует такой анализ ситуации на поле боя. В Москве говорят, что, если мы захотим, Европа почувствует, что Россия великая держава, а здесь думают совсем наоборот», - сказал Рар.
По его словам, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц в случае избрания может снять запрет на поставки дальнобойных ракет, но это не случится раньше апреля 2025 года.
«Общественное мнение здесь 50 на 50 и возможен вариант, что Шольц не будет переизбран. Я думаю, что если бы Мерц сегодня пришел к власти, то поставил бы это оружие Украине, но об этом мы узнаем только в апреле, на Пасху следующего года. Выборы у нас 23 февраля, потом весь март и половина апреля будут переговоры по коалиционному правительству, так что Шольц покинет свой пост не раньше середины апреля. До этого времени может очень многое произойти», - разъяснил политолог.
При этом Рар высказал мнение, что европейские политики боятся прихода в к власти в США Дональда Трампа, и экстренно хотят что-то успеть, поскольку не готовы смириться с военным поражением Украины.
«Поведение Байдена связано с давлением Англии и Франции. Кроме того, они пытаются подставить Трампа и помешать его мирным планам по России и Украине. Они боятся Трампа – того, что он придет к власти и заставит их остановить поддержку Украины. У многих европейцев настрой, что Россия не может, не должна выиграть. Если Россия выигрывает, доходит даже не до Киева, а до Днепра - это означает, что расшатана вся архитектура европейской безопасности, но НАТО не может проиграть. Они не думают о будущем, но вцепились в эту идею: сами мы воевать мы не будем, но предоставим Украине все возможности до конца января, пока не пришел Трамп. Он поменяет политику, будет ориентироваться на борьбу с Китаем и у него могут выстроиться хорошие отношения с Россией. До этого Украина должна успеть что-то сделать», - заключил собеседник НСН.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерег от недооценки американских дальнобойных ракет ATACMS и «шапкозакидательства» в их отношении.
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