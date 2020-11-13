Германия назвала зеркальные санкции по Навальному неоправданными

Берлин принял к сведению заявления о зеркальных санкциях со стороны России по делу Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Однако, по его словам, ФРГ считает меры «неоправданными и несоразмерными».