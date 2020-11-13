Германия назвала зеркальные санкции по Навальному неоправданными

Берлин принял к сведению заявления о зеркальных санкциях со стороны России по делу Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Однако, по его словам, ФРГ считает меры «неоправданными и несоразмерными».

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Зайберт считает, что Россия вместо того, чтобы «расследовать данное преступление», объявляет санкции, передает ТАСС.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва вводит зеркальные санкции против представителей руководящих аппаратов Германии и Франции в связи с инцидентом с Навальным, передает RT.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что наказать следует и самого Алексея Навального, который обвинил власти России в попытке отравления.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииАлексей НавальныйФРГ
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