Герасимов заявил, что ракеты «Кинжал» неуязвимы для ПВО Украины

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» являются неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге.

Минобороны РФ: В ДНР и Запорожской области уничтожены две диверсионные группы Украины

По его словам, во время специальной военной операции на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. Герасимов подчеркнул, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал большую эффективность.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры