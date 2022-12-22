Герасимов заявил, что ракеты «Кинжал» неуязвимы для ПВО Украины
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» являются неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге.
По его словам, во время специальной военной операции на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. Герасимов подчеркнул, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал большую эффективность.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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