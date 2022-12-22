Герасимов заявил, что авиация России уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Он отметил, что авиация выполняет задачи с высоким боевым напряжением и совершает каждый день порядка 150 боевых вылетов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

