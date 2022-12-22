Герасимов заявил, что авиация России уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за время специальной военной операции на Украине уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге.

Минобороны: Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Он отметил, что авиация выполняет задачи с высоким боевым напряжением и совершает каждый день порядка 150 боевых вылетов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры