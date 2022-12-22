Герасимов: ВС РФ поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины

Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон Около 30 новых маршрутов электробусов запустят в Москве в 2023 году Более 40 тренингов для врачей разработано в кадровом центре Депздрава Москвы Все колонны экстренного вызова оборудуют шрифтом Брайля в столице Более пяти тысяч машиномест продано на торгах в Москве за год