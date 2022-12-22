Герасимов: ВС РФ поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины

Ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге.

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Он отметил, что высокоточными ракетами большой дальности в ходе операции было поражено свыше 1300 критически важных украинских объектов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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