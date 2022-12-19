Генсек ООН заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины

Он отметил, что не видит перспектив для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время, и считает, что военная конфронтация продолжится.

«Я не оптимистичен по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придётся подождать момента, при котором серьёзные мирные переговоры будут возможны», - заключил Гутерреш.

Ранее российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём, сообщает RT.

