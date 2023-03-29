Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека находится в опасности во многих странах мира.

«Сегодня во многих частях мира эти ценности под угрозой», - сказал он во время второго «Cаммита за демократию», который проходит 28-30 марта в США.

Гутерреш назвал источником демократии, в частности, устав ООН, передает РИА Новости.

Генсек ООН встретится с Зеленским в Киеве

В мероприятии запланировано участие большего количества стран из Азии, Африки и Латинской Америки. На саммите выступят ведущие активисты и представители гражданского общества.

Организаторы намерены укрепить единство демократических стран на фоне усиления автократий, среди которых особое беспокойство в Белом доме вызывают Москва и Пекин.

Ранее в ООН отреагировали на призывы исключить Россию из организации. Там заявили, что это не поможет разрешить конфликт на Украине, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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