Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека находится в опасности во многих странах мира.
«Сегодня во многих частях мира эти ценности под угрозой», - сказал он во время второго «Cаммита за демократию», который проходит 28-30 марта в США.
Гутерреш назвал источником демократии, в частности, устав ООН, передает РИА Новости.
В мероприятии запланировано участие большего количества стран из Азии, Африки и Латинской Америки. На саммите выступят ведущие активисты и представители гражданского общества.
Организаторы намерены укрепить единство демократических стран на фоне усиления автократий, среди которых особое беспокойство в Белом доме вызывают Москва и Пекин.
Ранее в ООН отреагировали на призывы исключить Россию из организации. Там заявили, что это не поможет разрешить конфликт на Украине, передает НСН.
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