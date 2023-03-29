Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира

В мероприятии запланировано участие большего количества стран из Азии, Африки и Латинской Америки. На саммите выступят ведущие активисты и представители гражданского общества.

Организаторы намерены укрепить единство демократических стран на фоне усиления автократий, среди которых особое беспокойство в Белом доме вызывают Москва и Пекин.

Ранее в ООН отреагировали на призывы исключить Россию из организации. Там заявили, что это не поможет разрешить конфликт на Украине, передает НСН.



