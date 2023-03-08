Генсек ООН встретится с Зеленским в Киеве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщил представитель генсека в Twitter.
«Генеральный секретарь ... находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — отмечается в сообщении.
Планируется, что Гутерриш и Зеленский обсудят продолжение зерновой сделки и «другие актуальные вопросы».
Ранее в ООН сообщили, что на следующей неделе в Женеве состоятся переговоры представителей России и международной организации по продлению зерновой инициативы, напоминает RT.
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