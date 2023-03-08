Генсек ООН встретится с Зеленским в Киеве

«Генеральный секретарь ... находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — отмечается в сообщении.

Планируется, что Гутерриш и Зеленский обсудят продолжение зерновой сделки и «другие актуальные вопросы».

Ранее в ООН сообщили, что на следующей неделе в Женеве состоятся переговоры представителей России и международной организации по продлению зерновой инициативы, напоминает RT.

