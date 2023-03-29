Генсек ООН заявил о «сдвиге тектонических плит» в геополитике

Так, генсек выступил на Саммите за демократию. Саммит открылся в виртуальном формате 29 марта под сопредседательством Замбии, Республики Корея, Коста-Рики, Нидерландов и Соединенных Штатов.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что США на Саммите за демократию будут издеваться над странами, чей суверенитет Вашингтон же и попрал. Он отметил, что США лицемерно рассуждают о свободе выбора, сообщает НСН.

