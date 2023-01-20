Захарова: вся демократия в США выбрасывается на помойку истории

Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала информацию телеканала Фокс Ньюз, согласно которой миллиардер Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post. Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее $131 млн на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет. Он платил всем, от репортеров и телеведущих до редакторов и боссов СМИ.