Захарова: вся демократия в США выбрасывается на помойку истории

Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала информацию телеканала Фокс Ньюз, согласно которой миллиардер Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post. Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее $131 млн на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет. Он платил всем, от репортеров и телеведущих до редакторов и боссов СМИ.

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Захарова добавила, что это для США подобное заявление - ядерный взрыв, так как Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспрестанность СМИ являются основой демократического устройства государства.

Ранее Захарова заявила, что Госдеп начал «не по-детски» работать по ее персоне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИДжордж СоросСШАМария Захарова
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