Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину

Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки. Карту ведомство разместило в аккаунте в Twitter.

«Ниже показана возможная схема вторжения президента Путина», - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что российски лидер «все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир».

По данным британского ведомства, Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие у украинских границ.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Великобритания
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