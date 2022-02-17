Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину
Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки. Карту ведомство разместило в аккаунте в Twitter.
«Ниже показана возможная схема вторжения президента Путина», - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что российски лидер «все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир».
По данным британского ведомства, Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие у украинских границ.
INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022
Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf
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