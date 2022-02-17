Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки. Карту ведомство разместило в аккаунте в Twitter.



«Ниже показана возможная схема вторжения президента Путина», - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что российски лидер «все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир».

По данным британского ведомства, Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие у украинских границ.