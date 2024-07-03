Генсек ООН прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Астану, глава всемирной организации примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.
В организации отметили, что визит генсека в Казахстан — его вторая официальная поездка в республику после 2017 года.
Как ожидается, Гутерриш посетит Алма-Ату и встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля, пишет RT. Участие в нем примут лидеры и главы правительств 16 государств. В форуме будут участвовать в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru