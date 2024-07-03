Генсек ООН прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

В организации отметили, что визит генсека в Казахстан — его вторая официальная поездка в республику после 2017 года.

Как ожидается, Гутерриш посетит Алма-Ату и встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Саммит ШОС состоится 3-4 июля, пишет RT. Участие в нем примут лидеры и главы правительств 16 государств. В форуме будут участвовать в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

