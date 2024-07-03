Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Астану, российский лидер будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.
Основная программа встречи намечена на 4 июля, однако днем ранее Путин проведет ряд двусторонних переговоров на полях саммита. В частности, российский президент встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином. Также планируются переговоры с главами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Пакистана.
Кроме того, в четверг Путин встретится с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.
Саммит ШОС пройдет 3-4 июля, участие в форуме примут главы государств и правительств из 16 стран, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru