Глава Комитета начштабов ВС США Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами
Между мировыми державами возрос риск серьезного конфликта, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, передает ТАСС.
«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Российской Федерацией и Китаем. Каждая из этих (стран) располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — приводит слова военачальника Газета.ru.
Марк Милли подчеркнул, что мир становится все более нестабильным.
«Мир... имеет потенциал серьёзного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растёт, а не снижается», — цитирует Милли RT.
Ранее политолог Сэмане Акун в своей колонке для иранской газеты Kayhan указала, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую США взяли на себя после холодной войны. Американские позиции в международных делах были ослаблены, отмечает РЕН ТВ.
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