Глава Комитета начштабов ВС США Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Российской Федерацией и Китаем. Каждая из этих (стран) располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — приводит слова военачальника Газета.ru.

Марк Милли подчеркнул, что мир становится все более нестабильным.

«Мир... имеет потенциал серьёзного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растёт, а не снижается», — цитирует Милли RT.

Ранее политолог Сэмане Акун в своей колонке для иранской газеты Kayhan указала, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую США взяли на себя после холодной войны. Американские позиции в международных делах были ослаблены, отмечает РЕН ТВ.

