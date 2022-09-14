Генсек ООН Гутерриш призвал снять все барьеры для импорта удобрений из России
Мировое сообщество должно решить проблему с доступом российских удобрений на рынки. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, если не сделать этого, то мир уже в следующем году столкнется с нехваткой продовольствия, передает ТАСС.
Гутерриш также добавил, что ООН полностью привержена снятию препятствий по экспорту российского продовольствия и удобрений.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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