Генсек ООН Гутерриш призвал снять все барьеры для импорта удобрений из России

По его словам, если не сделать этого, то мир уже в следующем году столкнется с нехваткой продовольствия, передает ТАСС.

Гутерриш также добавил, что ООН полностью привержена снятию препятствий по экспорту российского продовольствия и удобрений.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

