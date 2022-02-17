Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 17 февраля заявил, что НАТО продолжит оказывать «решительную поддержку» Грузии и Украине.

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«Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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