Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей на учениях
Экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали фрегаты Североатлантического альянса при попытке вести радиоэлектронную разведку российских кораблей в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.
Это произошло во время проведения 15 февраля группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря.
Экипажи российских крейсеров зафиксировали излучения кораблей НАТО, определили параметры их движения и взяли фрегаты на сопровождение.
Напомним, 12 февраля Минобороны РФ сообщило, что противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что фрегат «Маршал Шапошников» применил при выдворении субмарины «соответствующие средства».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей на учениях
- СМИ: вблизи польско-украинской границы совершил посадку американский вертолет Black Hawk
- Кадыров высказался за признание независимости ДНР и ЛНР
- Virgin Galactic открывает продажу билетов в космос для всех желающих
- «Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам
- Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей
- Принц Эндрю урегулировал иск об изнасиловании
- СМИ: украинские военные летчики массово покидают из ВВС
- Ошибки и допинг: канадская фигуристка раскритиковала Валиеву
- В Москве умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru