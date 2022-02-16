Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей на учениях

Экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали фрегаты Североатлантического альянса при попытке вести радиоэлектронную разведку российских кораблей в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.

«Буй, а не оружие!» Российские адмиралы рассказали, чем выгоняли «Вирджинию»

Это произошло во время проведения 15 февраля группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря.

Экипажи российских крейсеров зафиксировали излучения кораблей НАТО, определили параметры их движения и взяли фрегаты на сопровождение.

Напомним, 12 февраля Минобороны РФ сообщило, что противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что фрегат «Маршал Шапошников» применил при выдворении субмарины «соответствующие средства».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУченияВМФ РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры