Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей на учениях

Это произошло во время проведения 15 февраля группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря.

Экипажи российских крейсеров зафиксировали излучения кораблей НАТО, определили параметры их движения и взяли фрегаты на сопровождение.

Напомним, 12 февраля Минобороны РФ сообщило, что противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что фрегат «Маршал Шапошников» применил при выдворении субмарины «соответствующие средства».

