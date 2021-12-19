Генсек НАТО высказался против взаимодействия с Россией о сферах влияния
По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обсуждение в Россией зон влияния в ходе совместной конференции является для США шагом назад. Об этом он заявил в интервью газете Journal de Dimanche.
«Идея новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что могут делать или не могут делать их соседи, была бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — сказал представитель НАТО.
Столтенберг также отметил, что североатлантический альянс «выступает за обсуждение соответствующих мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, прозрачности учений, снижения рисков, напряженности и всего, что может улучшить» отношения с Россией, «но не ценой нарушения наших основных принципов».
Генеральный секретарь НАТО также обвинил Россию в «агрессии» против Украины и пригрозил «жесткими экономическими и политическими санкциями», если Москва применит против Киева военную силу, пишет Газета.ru.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва готовится перейти в режим создания контругроз, если США и НАТО откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.
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