Генсек НАТО высказался против взаимодействия с Россией о сферах влияния

«Идея новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что могут делать или не могут делать их соседи, была бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — сказал представитель НАТО.

Столтенберг также отметил, что североатлантический альянс «выступает за обсуждение соответствующих мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, прозрачности учений, снижения рисков, напряженности и всего, что может улучшить» отношения с Россией, «но не ценой нарушения наших основных принципов».

Генеральный секретарь НАТО также обвинил Россию в «агрессии» против Украины и пригрозил «жесткими экономическими и политическими санкциями», если Москва применит против Киева военную силу, пишет Газета.ru.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва готовится перейти в режим создания контругроз, если США и НАТО откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.

