Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»

У НАТО два пути для перевода военного сценария в политический процесс. Принять предложения Москвы по гарантиям безопасности в ЕС или готовиться к тому, что Кремль будет создавать контругрозы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Помощник Байдена прокомментировал предложения РФ по безопасности

«То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — пояснил Грушко.

16 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаБезопасностьРоссияНАТОМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры