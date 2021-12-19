Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»

«То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — пояснил Грушко.

16 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

