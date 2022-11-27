Генсек НАТО Столтенберг: Украина дорого обходится жителям стран Запада, но надо поддерживать
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что жителям западных государств приходится платить высокую цену за поддержку Украины в возникшем конфликте. При этом он отметил, нужно «поддерживать и увеличивать» поддержку Киева. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», - считает Столтенберг.
При этом генсек НАТО призвал продолжать поддерживать Украину и дал высокую оценку действиям немецких властей, которые поставляют оружие Киеву.
«Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине. Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону», - цитирует представителя НАТО ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом сообщает сайт Белого дома.
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