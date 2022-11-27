Генсек НАТО Столтенберг: Украина дорого обходится жителям стран Запада, но надо поддерживать

Правительство РФ увеличило объем субвенций на оказание обязательной медпомощи жителям регионов с наиболее сложными климатическими условиями В МИД РФ выразили соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея СМИ: при крушении вертолёта в Южной Корее погибли пять человек СМИ: компании ФРГ стали рассматривать перенос производства в другие страны Российский композитор Губайдулина номинирована на «Грэмми»