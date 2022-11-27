Генсек НАТО Столтенберг: Украина дорого обходится жителям стран Запада, но надо поддерживать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что жителям западных государств приходится платить высокую цену за поддержку Украины в возникшем конфликте. При этом он отметил, нужно «поддерживать и увеличивать» поддержку Киева. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Оружие ради мира? В России уверены в продолжении СВО, пока Запад будет поставлять оружие Украине

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», - считает Столтенберг.

При этом генсек НАТО призвал продолжать поддерживать Украину и дал высокую оценку действиям немецких властей, которые поставляют оружие Киеву.

«Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине. Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону», - цитирует представителя НАТО ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:ЗападОружиеУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры