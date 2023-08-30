Журналист задал Столтенбергу вопрос о возможности нового продления его полномочий. Генсек НАТО ответил, что не собирается задерживаться на посту и идти на новый срок.

Совет НАТО в июле подтвердил полномочия Столтенберга до 1 октября 2024 года. Это уже шестое продление.

Столтенберг находится на посту генсека НАТО уже девять лет. Его срок стал вторым по продолжительности после голландца Йозефа Лунса, который возглавлял блок с 1971 по 1984 годы.

По данным агентства Bloomberg, члены НАТО столкнулись с серьезным кризисом закупок вооружений из-за поддержки Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

