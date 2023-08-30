Генсек НАТО Столтенберг отказался от продления полномочий
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на вопрос о возможности продления своих полномочий. Глава блока дал интервью американской телекомпании CNN.
Журналист задал Столтенбергу вопрос о возможности нового продления его полномочий. Генсек НАТО ответил, что не собирается задерживаться на посту и идти на новый срок.
Совет НАТО в июле подтвердил полномочия Столтенберга до 1 октября 2024 года. Это уже шестое продление.
Столтенберг находится на посту генсека НАТО уже девять лет. Его срок стал вторым по продолжительности после голландца Йозефа Лунса, который возглавлял блок с 1971 по 1984 годы.
По данным агентства Bloomberg, члены НАТО столкнулись с серьезным кризисом закупок вооружений из-за поддержки Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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