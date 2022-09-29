Три троянских коня: Какие страны ЕС и НАТО намерены поддерживать Россию
Турция и Венгрия стараются избежать антироссийских санкций и сохранить отношения с Москвой, при этом Черногория вскоре может присоединиться к ним, создав пророссийское правительство.
Из-за политического кризиса в Черногории может сформироваться просербское и пророссийское правительство, что сделает страну «троянским конем» Москвы в НАТО. Об этом пишет обозреватель украинской газеты «Европейская правда» Юрий Панченко.
По его словам, на сегодняшний день в парламенте Черногории большинство принадлежит оппозиционным политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступают за импичмент президенту Мило Джукановичу. Сам же Джуканович является сторонником европейской интеграции и стремится к роспуску законодательного органа.
При этом, как отмечает обозреватель, конституционный суд, который должен быть арбитром в таких ситуациях, не функционирует, так как его формирование должны поддержать две трети депутатов.
Так, отмечает Панченко, в черногорском обществе нарастет все более сильное недовольство президентом, который находится у власти более 30 лет. А сейчас оппозиционные силы выдвинули на пост главы правительства Миодрага Лекича — политика времен Югославии. Как подчеркивает автор статьи, он приверженец антизападных и умеренно пророссийских взглядов. Он также не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине, напомнил обозреватель.
«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «Троянским конем» внутри НАТО», — опасается Панченко.
Так, парламентское большинство Черногории 23 сентября подписало предложение о запуске процедуры отставки Мило Джукановича. Как сообщило национальное телевидение республики RTCG, 41 депутат из 80-местного парламента поставил подпись под документом, который предписывает парламенту «проверить факт нарушения конституции президентом», а также запускает процедуру отставки черногорского лидера.
При этом не только Черногория может стать так называемым «троянским конем» Москвы. Как отмечала французская газета Courrier international, Турция вполне может получить такое «звание» из-за объема торговли с Россией.
«Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций», — объяснили авторы публикации.
В свою очередь аналитики Foreign Policy назвали «троянским конем» России в ЕС и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности. По словам авторов статьи, венгерский политик с самого начала спецоперации на Украине избегал прямой критики в адрес Москвы и выступал против санкций на поставки энергоносителей из России. В материале говорится, что ему даже удалось задержать согласование шестого санкционного пакета, пока он не добился исключений из нефтяного эмбарго для Будапешта.
Аналитики объясняют подобную линию Орбана объективными и субъективными причинами. Первые включают зависимость Венгрии от российских энергоносителей, импорт в республику составляет около 80% от всех поставок газа и 65% — нефти. Субъективными причинами издание называет ориентированность премьера на государственную модель России при построении собственного внутриполитического курса.
Еще одной причиной считают то, что политик «усвоил уроки», в том числе учел убытки концерна Renault, который был вынужден продать бизнес в России. По словам авторов статьи, Орбан осознает масштаб экономических связей с Москвой и не готов поставить их под угрозу в угоду курсу Евросоюза.
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