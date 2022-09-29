Три троянских коня: Какие страны ЕС и НАТО намерены поддерживать Россию

По его словам, на сегодняшний день в парламенте Черногории большинство принадлежит оппозиционным политическим силам, которые представляют сербское меньшинство и выступают за импичмент президенту Мило Джукановичу. Сам же Джуканович является сторонником европейской интеграции и стремится к роспуску законодательного органа.

При этом, как отмечает обозреватель, конституционный суд, который должен быть арбитром в таких ситуациях, не функционирует, так как его формирование должны поддержать две трети депутатов.

Так, отмечает Панченко, в черногорском обществе нарастет все более сильное недовольство президентом, который находится у власти более 30 лет. А сейчас оппозиционные силы выдвинули на пост главы правительства Миодрага Лекича — политика времен Югославии. Как подчеркивает автор статьи, он приверженец антизападных и умеренно пророссийских взглядов. Он также не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине, напомнил обозреватель.

«С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет «Троянским конем» внутри НАТО», — опасается Панченко.