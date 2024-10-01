Генсек НАТО Рютте заявил о готовности работать с любым президентом США
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что готов работать с любым из кандидатов в президенты США по вопросам международной безопасности, сообщило Reuters.
По словам Рютте, он не беспокоится из-за результатов выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Он добавил, что хорошо знает и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, и представительницу демократов Камалу Харрис.
Ранее депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что Рютте выступает в роли куклы Североатлантического альянса и поддерживает эскалацию конфликта с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru