Генсек НАТО Рютте заявил о готовности работать с любым президентом США

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что готов работать с любым из кандидатов в президенты США по вопросам международной безопасности, сообщило Reuters.

«Кукла ничего не изменит»: Что ждет НАТО с новым генсеком Рютте

По словам Рютте, он не беспокоится из-за результатов выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Он добавил, что хорошо знает и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, и представительницу демократов Камалу Харрис.

Ранее депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что Рютте выступает в роли куклы Североатлантического альянса и поддерживает эскалацию конфликта с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАВыборы Президента СШАВыборы в СШАНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры