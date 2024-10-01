По словам Рютте, он не беспокоится из-за результатов выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Он добавил, что хорошо знает и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, и представительницу демократов Камалу Харрис.

Ранее депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что Рютте выступает в роли куклы Североатлантического альянса и поддерживает эскалацию конфликта с Россией.

