«Кукла ничего не изменит»: Что ждет НАТО с новым генсеком Рютте

НОВЫЙ ГЕНСЕК НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября. Послы организации утвердили его кандидатуру 26 июня в Брюсселе. До этого Рютте являлся премьером Нидерландов. На новом посту он заменит пока еще действующего генсека объединения Йенса Столтенберга.

Он занимал пост главы НАТО с 2014 года. Столтенберг должен был покинуть руководящую должность в альянсе еще 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран-членов объединения приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Позже он был продлен еще на один год.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон поддерживает назначение Рюттер на пост генсека альянса. При этом, например, Венгрия выступила против его кандидатуры на эту должность. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции в Тыргу-Муреше в Румынии заявил, что трудно доверять человеку, который обещал «поставить Венгрию на колени», если он избирается на руководящую должность в НАТО.