«Кукла ничего не изменит»: Что ждет НАТО с новым генсеком Рютте
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступит в должность уже на следующей неделе.
Кандидатуру нового генерального секретаря североатлантического альянса Марка Рютте, который вступит в должность через несколько дней, поддержали не все представители западных стран. При этом многие политики, в том числе европейские, уверены, что его приход в НАТО никак не изменит политику альянса в отношении России.
НОВЫЙ ГЕНСЕК НАТО
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября. Послы организации утвердили его кандидатуру 26 июня в Брюсселе. До этого Рютте являлся премьером Нидерландов. На новом посту он заменит пока еще действующего генсека объединения Йенса Столтенберга.
Он занимал пост главы НАТО с 2014 года. Столтенберг должен был покинуть руководящую должность в альянсе еще 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран-членов объединения приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Позже он был продлен еще на один год.
До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон поддерживает назначение Рюттер на пост генсека альянса. При этом, например, Венгрия выступила против его кандидатуры на эту должность. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции в Тыргу-Муреше в Румынии заявил, что трудно доверять человеку, который обещал «поставить Венгрию на колени», если он избирается на руководящую должность в НАТО.
«Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение», - объяснил Сийярто.
57-летний Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года. До 2023 года он также являлся лидером европейской праволиберальной «Народной партии за свободу и демократию». Политика считают одним из самых убежденных сторонников помощи Украине, однако на саммите мира по украинскому кризису в Швейцарии в 2024 году он высказался о необходимости пригласить Россию на мероприятие.
Рютте также известен тем, что одним из немногих открыто выступал против мер экс-президента США Дональда Трампа по ограничению торговли с ЕС. При этом будущий генсек НАТО поддерживал позицию Вашингтона по росту расходов на оборону среди европейских членов объединения.
Он также выступал за действия альянса по сдерживанию России и говорил, что будет последовательно поддерживать укрепление границ объединения «перед лицом российской угрозы» и продолжать помогать Украине.
«Важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2% ВВП на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга», - приводит слова Рютте издание «Лента.ру».
«КУКЛА» НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ
Между тем, многие политики считают, что приход Марка Рютте на пост главы НАТО ничего не изменит на мировой арене. Так, депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН заявил, что политик будет выступать в роли «куклы альянса», поэтому будет поддерживать эскалацию конфликта с Россией. По мнению депутата, если к власти в США придет Дональд Трамп, Рютте ничего не успеет сделать на новом посту.
«Он (Марк Рютте – прим. НСН) говорит не то, что хочет говорить, а то, что должен. Это просто куколка, которая будет делать то, что хочет НАТО. В данном моменте НАТО не хочет мириться с Россией, ситуация на Украине будет все хуже и хуже. Что касается отношений с США, это интересная ситуация. Остались последние недели, чтобы делать то, что в НАТО хотят делать. Если в США выберут Трампа, все изменится. Если США откажутся продолжать конфликт, откажутся давать деньги Киеву, тогда просто придется мириться. В таком случае больше будет зависеть от США. НАТО действуют в риторике властей США», - сказал Зингер.
Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН также заявил, что смена генсека НАТО не изменит стратегии альянса в отношении РФ.
«Как писал великий русский баснописец Крылов: "Как ни садитесь, в музыканты не годитесь". Новый генсек НАТО не имеет полномочий менять долгосрочную стратегию альянса. От этой перемены ничего не изменится, потому что стратегическая политика США от этого не поменяется. Ситуация может измениться, если Трамп победит на выборах, но не в отношении России. Он напряжет Европу платить больше денег на оборону и противоракетный зонтик, но агрессивность будет присутствовать. В ближайшие 10-20 лет никаких изменений в политике НАТО не будет», - заметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что назначение нового генсека НАТО вряд ли изменит генеральную линию блока. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже говорила, что после назначения Рютте политика альянса в отношении Москвы никак не поменяется.
Ранее Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру Илону Маску заявил, что действующий президент США Джо Байден «совершил глупость», допустив возможность приема Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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