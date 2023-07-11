Генсек НАТО предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс

Так, перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу. По словам Столтенберга, Украине также необходимо предоставить пакет многолетней поддержки. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо укрепление политических с помощью создания Совета НАТО-Украина.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

