Генсек НАТО назвал причины присоединения Крыма к России
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма в состав Российской Федерации является последствием усиления конкуренции между великими державами, пишет Газета.ру.
Он отметил, что сравнения между странами стали одним из ключевых современных вызовов. По словам генсека, последствия этого явления можно наблюдать «от Крыма до Северной Кореи» и «от Сирии до Южно-Китайского моря», - цитирует его Life.ru.
Как сообщает Москва 24, Столтенберг также добавил, что Россия начала активно наращивать свое присутствие в Сирии, а также на Ближним Востоке. Кроме того, государство пытается вмешиваться во внутренние дела некоторых стран-членов блока и подорвать доверие к демократическим институтам в них.
РЕН ТВ уточняет, что помимо этого генсек Североатлантического Альянса выделил проблемы терроризма и кибербезопасности, как трудности глобального масштаба.
Ранее сообщалось, что украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева. Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН объяснил, что украинцам выгоднее селиться на отдыхе в Крыму в частном секторе.
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