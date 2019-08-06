Генсек НАТО назвал причины присоединения Крыма к России

Он отметил, что сравнения между странами стали одним из ключевых современных вызовов. По словам генсека, последствия этого явления можно наблюдать «от Крыма до Северной Кореи» и «от Сирии до Южно-Китайского моря», - цитирует его Life.ru.

Как сообщает Москва 24, Столтенберг также добавил, что Россия начала активно наращивать свое присутствие в Сирии, а также на Ближним Востоке. Кроме того, государство пытается вмешиваться во внутренние дела некоторых стран-членов блока и подорвать доверие к демократическим институтам в них.

РЕН ТВ уточняет, что помимо этого генсек Североатлантического Альянса выделил проблемы терроризма и кибербезопасности, как трудности глобального масштаба.

Ранее сообщалось, что украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева. Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН объяснил, что украинцам выгоднее селиться на отдыхе в Крыму в частном секторе.

