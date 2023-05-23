Генсек НАТО назвал наращивание военного производства критически важным
Наращивание военного производства, в особенности боеприпасов, получает критически важное значение в «битве логистики», которая идет на Украине. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что боевые действия на Украине превращаются в «битву логистики». Столтенберг также добавил, что призывает страны увеличивать производство, больше работать с производителями и активнее заключать контакты.
Ранее, 18 мая, Йенс Столтенберг заявил, что лидеры государств-членов Североатлантического альянса на саммите в литовской столице примут многолетнюю программу военной помощи Украине. По его словам, благодаря ей украинская армия завершит процесс перевооружения по западному образцу, сообщает «Радиоточка НСН».
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