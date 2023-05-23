В США допустили проведение совместной операции Вашингтона и НАТО на Украине


США совместно с Североатлантическим альянсом могут начать операцию на Украине после поражения ВСУ в противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный отметил, что в Вашингтоне по-прежнему сохраняются проукраинские настроения. Макрегор заявил, что опасается возможного совместного решения США и НАТО в самый последний момент внедриться на территорию Западной Украины и попытаться защитить украинскую власть от полной ликвидации.

Ранее Макгрегор заявил, что поражение в Артемовске стало серьезным ударом для украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаНАТОСША

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