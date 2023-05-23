В США допустили проведение совместной операции Вашингтона и НАТО на Украине

Реконструкцию филиала поликлиники №46 в Таганском районе Москвы завершат к осени

До 14 тысяч человек в Подмосковье переселят из аварийного жилья до конца года

Марафон «Самый умный» стартовал в центрах московского долголетия

Лекция психолога для школьников перед ЕГЭ пройдёт на «Винзаводе» 28 мая

Метеорологическое лето придёт в Москву с опозданием