Генсек НАТО: Альянс создаст новую долгосрочную стратегию отношений с РФ
Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны стран альянса.
По его словам, к вопросу о том, как вести отношения с Россией, нужен «поэтапный подход». Рютте отметил, что говорить на эту тему будут и в этом году, и на саммите НАТО в 2026 году.
Генсек подчеркнул, что речь идет об обсуждении долгосрочных перспектив отношений, поскольку в краткосрочной ситуация сводится к задаче не позволить России одержать верх на Украине. Он добавил, что прежние отношения НАТО и России не восстановятся «в ближнем или дальнем будущем».
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс получил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что план НАТО будет обсуждать «за закрытыми дверями», передает «Радиоточка НСН».
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