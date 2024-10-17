Генсек НАТО: Альянс создаст новую долгосрочную стратегию отношений с РФ

Генсек подчеркнул, что речь идет об обсуждении долгосрочных перспектив отношений, поскольку в краткосрочной ситуация сводится к задаче не позволить России одержать верх на Украине. Он добавил, что прежние отношения НАТО и России не восстановятся «в ближнем или дальнем будущем».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс получил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что план НАТО будет обсуждать «за закрытыми дверями», передает «Радиоточка НСН».

