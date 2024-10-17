Постпред США при НАТО Смит: Китай поддерживает Россию

Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на март МВД Ингушетии просит помочь в поиске обстрелявших машину с полицейскими В результате ДТП в центре Москвы пострадали трое Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛ