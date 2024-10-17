Постпред США при НАТО Смит: Китай поддерживает Россию

Пекин «положил большой палец на чашу весов» в конфликте вокруг Украины, сообщает Reuters со ссылкой на постпреда США при НАТО Джулианну Смит.

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По ее словам, Китай поддерживает Россию. КНР якобы занимается поставкой компонентов двойного назначения. При этом Смит не предоставила каких-либо доказательств.

Ранее в МИД Китая попросили США перестать очернять Пекин из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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