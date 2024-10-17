Постпред США при НАТО Смит: Китай поддерживает Россию
17 октября 202401:31
Пекин «положил большой палец на чашу весов» в конфликте вокруг Украины, сообщает Reuters со ссылкой на постпреда США при НАТО Джулианну Смит.
По ее словам, Китай поддерживает Россию. КНР якобы занимается поставкой компонентов двойного назначения. При этом Смит не предоставила каких-либо доказательств.
Ранее в МИД Китая попросили США перестать очернять Пекин из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru