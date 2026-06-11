Пашинян: Армения примет во внимание, если страну решат исключить из ОДКБ
Армения примет во внимание решение стран Организации Договора о коллективной безопасности об исключении республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о неуплате взносов в ОДКБ армянской стороной в течение двух лет, пишет RT. Министр сообщил, что участники организации договорились рассмотреть применение к Еревану соответствующей статьи устава.
Как отметил Пашинян, ему известно о действующем механизме исключения из ОДКБ.
«Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание - делать нам больше нечего», - цитирует политика ТАСС.
Ранее Пашинян заявлял, что Армения, когда понадобится, примет решение о выходе из ОДКБ.
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