Пашинян: Армения примет во внимание, если страну решат исключить из ОДКБ

Армения примет во внимание решение стран Организации Договора о коллективной безопасности об исключении республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о неуплате взносов в ОДКБ армянской стороной в течение двух лет, пишет RT. Министр сообщил, что участники организации договорились рассмотреть применение к Еревану соответствующей статьи устава.

Как отметил Пашинян, ему известно о действующем механизме исключения из ОДКБ.

«Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание - делать нам больше нечего», - цитирует политика ТАСС.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения, когда понадобится, примет решение о выходе из ОДКБ.

