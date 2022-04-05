Генпрокуратуре могут разрешить закрывать зарубежные СМИ в РФ

Генпрокуратуре могут предоставить право запрещать или ограничивать деятельность иностранных средства массовой информации в России в качестве ответной зеркальной меры на аналогичные действия конкретной страны. Такой законопроект разработала комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела РФ.

Предполагается вводить запрет на распространение в России любых информационных материалов такого СМИ, в том числе через интернет, а также аннулирование аккредитации корреспондентов и закрытие его представительств в РФ. По словам главы комиссии Василия Пискарева, это будет «проявлением справедливости» в адрес российских журналистов, которые были дискриминированы.

В качестве примера парламентарий привёл решения Евросоюза в отношении телеканала Russia Today и агентства Sputnik. ЕС со 2 марта запретил их вещание и работу на своей территории в рамках третьего пакета европейских санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.

