Генпрокуратура заявила, что Запад усилил давление на Россию перед выборами

По её словам, это подтверждает растущее количество организаций, чья деятельность была признана в России нежелательной. Если в 2022 году было принято 23 решения о признании НПО нежелательными, то в 2023 году - уже 58.

«Учитывая многонациональный состав нашей страны, иностранные организации навязывают идеи этнической разобщенности, создают почву для межнациональных конфликтов», - заключила Лазарева.

Заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил об активизации большинства иностранных агентов, желающих оказать негативное влияние на ход и результаты избирательной кампании по выборам президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».