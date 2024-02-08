Генпрокуратура заявила, что Запад усилил давление на Россию перед выборами

Старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева заявила, что в преддверии президентских выборов Запад, через подконтрольные неправительственные организации (НПО), усилил давление на Россию, сообщает РИА Новости.

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По её словам, это подтверждает растущее количество организаций, чья деятельность была признана в России нежелательной. Если в 2022 году было принято 23 решения о признании НПО нежелательными, то в 2023 году - уже 58.

«Учитывая многонациональный состав нашей страны, иностранные организации навязывают идеи этнической разобщенности, создают почву для межнациональных конфликтов», - заключила Лазарева.

Заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил об активизации большинства иностранных агентов, желающих оказать негативное влияние на ход и результаты избирательной кампании по выборам президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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