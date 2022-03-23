Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Краснов в письме отметил, что мир столкнулся с новой реальностью. Он обратил внимание на то, что проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны Международной ассоциации прокуроров.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что ассоциация восемь лет проявляла бездействие в связи с преступлениями властей Украины против населения Донбасса.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.

