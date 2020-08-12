Россиян, задержанных в Белоруссии как сотрудники ЧВК, могут освободить до конца недели
Россияне, задержанные под Минском перед выборами президента Белорусии как сотрудники частной военной комиссии "Вагнер", могут быть переданы России до конца текущей недели. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, вариант передачи России 33 задержанных является одним из возможных. Планируется, что они покинут территории Белоруссии на самолете.
Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
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