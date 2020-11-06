Генпрокуратура РФ получила от ФРГ вопросы вместо ответов по Навальному

Генпрокуратура РФ в ответ на запрос о правовой помощи по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным получила требования дополнительных разъяснений. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что ведомства не получило ответа ни на один из вопросов, заданных прокуратор. При этом компетентные органы Германии запросили у российской стороны дополнительные разъяснения и информации по поводу проводимого в России расследования обстоятельств госпитализации политика.

Иванов добавил, что запросы Генпрокуратуры РФ, таким образом, до сих пор остаются не исполненными.

Представитель ведомства заявил, что без данных Германии правоохранительные органы России не смогут сделать окончательный вывод по поводу инцидента с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что в России не смогли найти отравляющих веществ в ходе экспертных исследований.

Навальному стало плохо во время перелета 20 августа из Томска в Москву. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в аэропорту Омска. Позже он был госпитализирован в одну из омских больниц, а затем передан в немецкую клинику Charite.

Врачи берлинской клиники заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом. Правительство Германии 2 сентября установило, что политика отравили ядом из группы “Новичок”.

Москва отвергает обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

