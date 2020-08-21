Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Об этом заявил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что консилиум врачей с участием специалистов из клиники в Германии, пришел к выводу, что перелет будет для пациента рискованным.

Специалист подчеркнул, что, по словам сопровождающих оппозиционера, Навальному стало плохо только после взлета самолета из аэропорта Томска. По этой причине у врачей есть основания полагать, что состояние Алексея Навального может вновь ухудшиться при изменении давления, отмечает РИА ФАН.

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В Кремле ранее заявили, что не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что повлиять на это может лишь решение лечащего врача.

«Это решение лечащего врача, и речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациенту. Вот заключение врача», - отметил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю ничего не известно о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку оппозиционера. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиБольницаАлексей Навальный
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