Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Об этом заявил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что консилиум врачей с участием специалистов из клиники в Германии, пришел к выводу, что перелет будет для пациента рискованным.

Специалист подчеркнул, что, по словам сопровождающих оппозиционера, Навальному стало плохо только после взлета самолета из аэропорта Томска. По этой причине у врачей есть основания полагать, что состояние Алексея Навального может вновь ухудшиться при изменении давления, отмечает РИА ФАН.