Генпрокуратура назвала замену наказания для Навального на реальное законным
Генпрокуратура РФ заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является законным и обоснованным.
Ведомство заявило, что связано это с допущенными оппозиционером нарушениями. Пресс-служба Генпрокуратуры отметила, что ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде.
В сообщении уточняется, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Навальный должен был не реже двух раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Из-за неоднократной неявки в инспекцию его испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года.
Также прокуратура напомнила, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, передает РИА ФАН.
Сам Навальный виновным ни по одному обвинению не признает, он называет уголовные преследования политически мотивированными.
Судебное заседание состоится во вторник, 2 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Китай предложил России свою вакцину от COVID-19
- Медведев вакцинировался от COVID-19
- Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России
- Генпрокуратура назвала замену наказания для Навального на реальное законным
- Врачи зафиксировали 20 обращений пострадавших после протестов в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru