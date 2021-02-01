Генпрокуратура назвала замену наказания для Навального на реальное законным

В сообщении уточняется, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Навальный должен был не реже двух раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Из-за неоднократной неявки в инспекцию его испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года.

Также прокуратура напомнила, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, передает РИА ФАН.

Сам Навальный виновным ни по одному обвинению не признает, он называет уголовные преследования политически мотивированными.

Судебное заседание состоится во вторник, 2 февраля.

