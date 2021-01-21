Генконсульство РФ в Нью-Йорке до сих пор остается без телефонной связи

Несмотря на обращения российских дипломатов в Управление иностранных миссий, телефонная связь в генеральном консульстве России в Нью-Йорке до сих пор не восстановлена, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства Алексея Топольского.

По его словам, отключены около 30 линий. Как отметил представитель дипмиссии, «на протяжении нескольких месяцев у нас не работает факсимильная связь с Москвой».

Посольство РФ: отключение телефона в генконсульстве в США неприемлемо

В дипмиссии отмечают, что из-за отключения у российских соотечественников возникли трудности при получении консульских услуг.

В Совете Федерации считают неспособность США наладить телефонную связь в генконсульстве РФ "дешевой провокацией". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова.

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ФОТО: flickr.com
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