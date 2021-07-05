Генконсульство РФ в Мазари-Шарифе приостановило работу
Из-за напряженности на севере Афганистана генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило свою работу, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Отмечается, что многие консульства приостановили работу до прояснения обстановки. Российские представители продолжат оказывать помощь в обеспечении безопасности на границе Таджикистана и Афганистана, пишут «Известия».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что правительство США в срочном порядке разрабатывает план эвакуации американцев с территории Афганистана. Они опасаются проявления агрессии со стороны запрещенной в России группировки «Талибан».
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