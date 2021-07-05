Генконсульство РФ в Мазари-Шарифе приостановило работу

Ревакцинация от COVID-19 началась еще в 12 поликлиниках Москвы Более 2 тыс. бизнес-центров столицы проверят на соблюдение мер профилактики Онлайн-обучение в центре «Профессионал» прошли более 2,5 тысяч москвичей Центр развития карьеры «Техноград» на ВДНХ запускает новый онлайн-курс Карта улиц, названных в честь ученых, появилась на mos.ru