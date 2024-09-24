Генеральный секретарь ООН призвал к миру на Украине
Конфликт на Украине распространяется, и нет никаких признаков его ослабевания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации он указал, что за продолжающиеся боевые действия расплачиваются мирные жители, число погибших растёт.
«Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН», - заключил Гутерриш.
Ранее генсек ООН заявил, что что не следует ослаблять усилия, направленные на установление мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru