Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, у главы МИД РФ запланирована серия двусторонних контактов, а также встреча с генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.
«Выступление Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдёт с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», - заключила она.
Ранее песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, так как в настоящее время США являются не лучшим направлением для поездок главы государства, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мощный процессор и «визуальный интеллект»: Названы преимущества iPhone 16
- Патриарх Кирилл предупредил о надвигающемся Апокалипсисе
- ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море буровую установку «Крым-2»
- Ревва заявил о кончине КВН после смерти Маслякова
- Российские музыканты заняли несколько призовых мест на Кубке мира по аккордеону и баяну
- Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября
- Российские военные уничтожили группу ВСУ в Курской области
- СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов
- Соболев рассказал о тёплом приёме в «Зените»
- Немецких продюсеров подозревают в финансировании ВСУ на гонорары артистов из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru