Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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По её словам, у главы МИД РФ запланирована серия двусторонних контактов, а также встреча с генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

«Выступление Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдёт с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», - заключила она.

Ранее песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, так как в настоящее время США являются не лучшим направлением для поездок главы государства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФГенассамблея ООНМария ЗахароваСергей Лавров

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