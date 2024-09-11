Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

По её словам, у главы МИД РФ запланирована серия двусторонних контактов, а также встреча с генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

«Выступление Лаврова в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдёт с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», - заключила она.

Ранее песс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, так как в настоящее время США являются не лучшим направлением для поездок главы государства, сообщает RT.



