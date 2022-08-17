Генеральный секретарь ООН прибыл во Львов

Как рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик, здесь 18 августа генсек примет участие в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также планируется двусторонняя встреча Гутерреша с Зеленским, визит в Одессу и в образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле, добавил Дюжаррик.

Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС, сообщает RT.