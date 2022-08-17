Генеральный секретарь ООН прибыл во Львов

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл во Львов, сообщает РИА Новости.

Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС

Как рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик, здесь 18 августа генсек примет участие в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также планируется двусторонняя встреча Гутерреша с Зеленским, визит в Одессу и в образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле, добавил Дюжаррик.

Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС, сообщает RT.

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