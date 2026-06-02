Россиянам назвали самые выгодные по стоимости владения автомобили
Совокупная стоимость владения в настоящее время является главным критерием оценки автомобилей. Об этом «Газете.Ru» заявил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.
Он пояснил, что в это понятие входят цена покупки, гарантия, доступность сервиса и стоимость запчастей, а также ликвидность на вторичном рынке.
По словам Титова, наиболее сбалансированными на сегодняшний день выглядят массовые и локализованные китайские модели, которые стали «понятным массовым рынком с дилерской инфраструктурой». Это, например, Tenet T4, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda и другие.
Также в список вошли российские и локализованные автомобили Lada и Solaris, главными преимуществами которых являются доступность обслуживания, широкая сеть сервисных центров и наличие запчастей.
В премиальном сегменте эксперт указал на автомобили «ушедших» брендов, которые привозят в РФ посредством альтернативных каналов. В данном случае главное - прозрачное происхождение и понятная история владения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ставки утильсбора в рамках ЕАЭС скоро превысят стоимость машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
