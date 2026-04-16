«Это не эмоциональный порыв или угрозы, это обыкновенное предупреждение. Вероятно, последнее. Это не инициатива Сергея Шойгу, он человек абсолютно системный, просто так ничего говорить не будет. Советую прибалтам задуматься над его словами, они до сих пор считают, что они могут действовать против России безнаказанно, это их ошибка. Я понимаю дипломатический этикет, но какие могут быть дипломатические меры после заявления секретаря Совета безопасности? Когда говорят пушки, дипломаты молчат, как говорится. Дипломатические методы себя исчерпали. Я напомню, что председателем Совета безопасности РФ является Владимир Путин, его подчиненный делает такое заявление. Я не думаю, что Шойгу сделал это заявление без подкрепления своего прямого начальника», - отметил он.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев добавил, что в таком случае Россия имеет право на ответный удар, в Финляндии и других странах должны это понимать.

«Если из их воздушного пространства летят дроны на нашу территорию, то они в ответ на это могут получить такой же удар с нашей стороны. В этом предупреждении нет ничего такого. Я думаю, эти страны не посмеют в настоящее время что-то делать. Это предупреждение, которое и должно быть в этом случае. Мы сказали об этом, значит, мы будем сбивать над территорией этих стран эти дроны, а куда они будут падать – другой вопрос. Конечно, они якобы не в курсе. Пусть сбивают сами эти дроны тогда, но они же не сбивают, значит, разрешение есть», - добавил собеседник НСН.

Украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова, объяснил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

