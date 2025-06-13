В России испытали лазерные системы противодействия беспилотникам

В сообщении говорится, что в ходе тестов специалисты проверяли точность наведения, дальность поражения и скорость реакции восьми комплексов различной мощности. В качестве «целей» использовались дроны разных типов, имитирующих, в том числе, ударные беспилотники.

Также проверялась устойчивость комплексов к различным погодным условиям.

«Результаты испытаний будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надёжную защиту от современных средств воздушного нападения», - указали в кабмине.

Отмечается, что данные технологические решения в дальнейшем станут частью универсальной системы ПВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах активного внедрения искусственного интеллекта в разработку перспективных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

