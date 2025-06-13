В России испытали лазерные системы противодействия беспилотникам
Испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам прошли в России. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
В сообщении говорится, что в ходе тестов специалисты проверяли точность наведения, дальность поражения и скорость реакции восьми комплексов различной мощности. В качестве «целей» использовались дроны разных типов, имитирующих, в том числе, ударные беспилотники.
Также проверялась устойчивость комплексов к различным погодным условиям.
«Результаты испытаний будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надёжную защиту от современных средств воздушного нападения», - указали в кабмине.
Отмечается, что данные технологические решения в дальнейшем станут частью универсальной системы ПВО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах активного внедрения искусственного интеллекта в разработку перспективных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России испытали лазерные системы противодействия беспилотникам
- Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки
- «Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран
- Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
- В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
- В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану
- СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году
- «Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед атакой Израиля на Иран
- Трамп призвал Иран заключить соглашение, прежде чем «от него ничего не останется»
- Гражданские самолеты эвакуировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru