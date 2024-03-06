Гендиректор МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным

Встреча прошла в государственной резиденции «Бочаров ручей» и длилась 50 минут. Путин заверил Гросси, что Россия готова предпринять максимальные усилия для поддержания безопасности в любой точке, связанной с ядерной энергетикой. Президент также отметил, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству к МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях.

