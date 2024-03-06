Гендиректор МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал важным обменом мнениями встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в соцсети X.
По словам Гросси, он и президент России обсудили в Сочи вопросы физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС и другие глобальные вызовы нераспространения.
Встреча прошла в государственной резиденции «Бочаров ручей» и длилась 50 минут. Путин заверил Гросси, что Россия готова предпринять максимальные усилия для поддержания безопасности в любой точке, связанной с ядерной энергетикой. Президент также отметил, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству к МАГАТЭ.
Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru