Гендиректор МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал важным обменом мнениями встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в соцсети X.

По словам Гросси, он и президент России обсудили в Сочи вопросы физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС и другие глобальные вызовы нераспространения.

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Встреча прошла в государственной резиденции «Бочаров ручей» и длилась 50 минут. Путин заверил Гросси, что Россия готова предпринять максимальные усилия для поддержания безопасности в любой точке, связанной с ядерной энергетикой. Президент также отметил, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству к МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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