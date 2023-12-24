Турция и Палестина обратились к МАГАТЭ из-за возможном ядерном ударе по Газе

Турция и Палестина обратились к руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси после заявления министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа, сообщает RT со ссылкой на заявление палестинского посла в Австрии Салаха Абдель Шафи.

Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе

По его словам, аналогичное обращение направил в адрес главы МАГАТЭ и генсек Лиги арабских государств. Шафи указал, что из всех ближневосточных стран только Израиль не вступил в Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаТурцияИзраильЯдерное Оружие

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