Турция и Палестина обратились к МАГАТЭ из-за возможном ядерном ударе по Газе
Турция и Палестина обратились к руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси после заявления министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа, сообщает RT со ссылкой на заявление палестинского посла в Австрии Салаха Абдель Шафи.
По его словам, аналогичное обращение направил в адрес главы МАГАТЭ и генсек Лиги арабских государств. Шафи указал, что из всех ближневосточных стран только Израиль не вступил в Договор о нераспространении ядерного оружия.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц
- Турция и Палестина обратились к МАГАТЭ из-за возможном ядерном ударе по Газе
- Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем
- Миронов пожаловался на отмену елок в школах из-за мигрантов
- Шесть европейских стран не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины
- СМИ: ВС РФ могут атаковать Европу зимой 2024—2025 года
- В ХАМАС поддержали позицию делегации РФ в СБ ООН о прекращении войны
- В спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям
- ФСБ: Сафронов передал Чехии сведения о спутниках ГРУ
- 10 украинских волонтеров сбежали за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru